Football: Spanish La Liga results - 2nd update

(@FahadShabbir)

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2020 ) :Spanish La Liga results on Saturday: Levante 1 (Melero Manzanares 12) Elche 1 (Morente 64) Villarreal 1 (Gerard 76-pen) Real Madrid 1 (Mariano 2) Sevilla 4 (Kounde 5, En-Nesyri 45+3, Escudero 85, Munir 87) Celta Vigo 2 (Aspas 10, Nolito 36) Playing later (all times GMT) Atletico Madrid v Barcelona (2000) Sunday Eibar v Getafe (1300), Cadiz v Real Sociedad (1515), Granada v Real Valladolid (1730), Alaves v Valencia (2000) Monday Athletic Bilbao v Real Betis (2000) Played FridayOsasuna 1 (Garcia 69) SD Huesca 1 (Ramirez 5)