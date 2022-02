Football: Spanish La Liga results - 2nd update

Madrid, Feb 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2022 ) :Spanish La Liga results on Saturday: Elche 3 (Milla 46, 58, Fidel 86) Alaves 1 (Joselu 18) Real Mallorca 2 (Salva 20-pen, Muriqi 66-pen) Cadiz 1 (Alcaraz 8) Celta Vigo 2 (Mndez 12, 80) Rayo Vallecano 0 Playing later (all times GMT) Osasuna v Sevilla (2000) Sunday Valencia v Real Sociedad (1300), Barcelona v Atletico Madrid (1515), Real Betis v Villarreal (1730), Real Madrid v Granada (2000) Monday Athletic Bilbao v Espanyol (2000) Played FridayGetafe 3 (Unal 1, 29, Alena 90+4) Levante 0