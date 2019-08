Football: Spanish La Liga results

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2019 ) :Spanish La Liga results on Sunday: Alaves 0 Espanyol 0 Real Mallorca 0 Real Sociedad 1 (Odegaard 83) Leganes 0 Atletico Madrid 1 (Vitolo 71) Playing later on Sunday (GMT) Barcelona v Real Betis (1900) Played Saturday Osasuna 0 Eibar 0 Real Madrid 1 (Benzema 82) Real Valladolid 1 (Guardiola 88) Celta Vigo 1 (Fernandez 15) Valencia 0 Getafe 1 (Mata 12) Athletic Bilbao 1 (Raul Garcia 6) Played FridayGranada 0 Sevilla 1 (Jordan 52)Levante 2 (Roger 68-pen, 73-pen) Villarreal 1 (Moreno 3)