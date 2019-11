Football: Spanish La Liga results

(@FahadShabbir)

Madrid, Nov 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Nov, 2019 ) :Spanish La Liga football results on Sunday: Valladolid 3 (Fernandez Moreno 40, Unal 50-pen, Ramirez 90+4) Real Mallorca 0 Playing later on Sunday (GMT) Villarreal v Athletic Bilbao (1300), Osasuna v Alaves (1500), Celta Vigo v Getafe (1730), Leganes v Eibar (1730), Granada v Real Sociedad (2000) Played on Saturday Espanyol 1 (Roca 31-pen) Valencia 2 (Parejo 69-pen, Gomez 80) Levante 3 (Campana 60, Mayoral 63, Radoja 68) Barcelona 1 (Messi 38-pen) Sevilla 1 (Vazquez 28) Atletico Madrid 1 (Morata 60) Real Madrid 0 Real Betis 0 afp