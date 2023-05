Football: Spanish La Liga results - collated

(@ChaudhryMAli88)

Madrid, May 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2023 ) :Spanish La Liga results on Sunday: Cadiz 2 (Escalante 39, Guardiola 46) Valencia 1 (Lino 51) Villarreal 3 (Jackson 2, 12, Terrats 70) Celta Vigo 1 (Larsen 29) Espanyol 1 (Joselu 38-pen) Getafe 0 Real Valladolid 2 (Larin 42-pen, Escudero 74) Atletico Madrid 5 (Molina 20, Gimenez 24, Morata 38, Fernandez 86-og, Depay 90+3) Playing Monday (GMT) Real Mallorca v Athletic Bilbao (1700), Sevilla v Girona (1900) Played Saturday Elche 4 (Morente 45+1, Boye 52, Fidel 53, Gumbau 72) Rayo Vallecano 0 Real Madrid 4 (Benzema 5, 17, 42-pen, Rodrygo 47) Almeria 2 (Lazaro 45+1, Robertone 61) Barcelona 4 (Christensen 14, Lewandowski 36, Raphinha 39, Rodriguez 82-og) Real Betis 0 FridayOsasuna 0 Real Sociedad 2 (Herrera 6-og, Kubo 90).