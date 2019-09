Football: Spanish La Liga results - collated

Madrid, Sept 24 (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Sep, 2019 ) :Collated Spanish La Liga results on Tuesday: Valladolid 1 (Plano 12) Granada 1 (Fernandez Luna 42) Real Betis 3 ( Moron 45+3, 48, Iglesias 67) Levante 1 (Hernani 7) Barcelona 2 (Griezmann 6, Arthur 15) Villarreal 1 (Cazorla 44) Playing Wednesday ( all times GMT) Real Mallorca v Atletico Madrid (1700), Leganes v Athletic Bilbao (1700), Valencia v Getafe, (1800) Real Madrid v Osasuna (1900) Playing ThursdayEibar v Sevilla (1700), Celta Vigo v Espanyol (1800), Real Sociedad v Alaves (1900)

