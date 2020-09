Football: UEFA Champions League qualifying results

Paris, Sept 16 (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Sep, 2020 ) :UEFA Champions League results on Wednesday: Third qualifying round (Ties are single-leg): Omonia Nicosie (CYP) 1 (Lueftner 32) Red Star Belgrade 1 (Ivanic 45+2) (Omonia win 4-2 on penalties) Ferencvaros (HUN) 2 (Lovrencsics 3, Uzuni 66), Dinamo Zagreb (CRO) 1 (Uzuni 24-og) Maccabi Tel-Aviv (ISR)1 (Biton 51-pen), Dinamo Brest (BLR) 0 Molde (NOR) 0, Qarabag (AZE) 0 (Molde win 6-5 on penalties) Midtjylland (DEN)(Lefort 51-og, Dreyer 62, Mabil 84) 3 Young Boys (SUI) 0 Played on Tuesday Dynamo Kiev 2 (Rodrigues 49, Shaparenko 86) AZ Alkmaar 0POAK Thessaloniki 2 (Giannoulis 63, Zivkovic 75) Benfica 1 (Rafa Silva 90+4)Gent 2 (Dorsch 36, Yaremchuk 59-pen) Rapid Vienna 1 (Demir 90+3)