Football: UEFA Europa Conference League draw

Istanbul, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2021 ) :Draw for the group stage of the inaugural UEFA Europa Conference League, made in Istanbul on Friday: Group A: LASK Linz (AUT), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Alashkert (ARM), HJK Helsinki (FIN) Group B: Gent (BEL), Partizan Belgrade (SRB), Flora Tallinn (EST), Anorthosis Famagusta (CYP) Group C: Roma (ITA), Zorya Luhansk (UKR), CSKA Sofia (BUL), Bodo/Glimt (NOR) Group D: AZ Alkmaar (NED), CFR Cluj (ROM), Jablonec (CZE), Randers (DEN) Group E: Slavia Prague (CZE), Feyenoord (NED), Union Berlin (GER), Maccabi Haifa (ISR) Group F: FC Copenhagen (DEN), PAOK (GRE), Slovan Bratislava (SVK), Lincoln Red Imps (GIB)Group G: Tottenham Hotspur (ENG), Rennes (FRA), Vitesse Arnhem (NED), Mura (SLO)Group H: FC Basel (SUI), Qarabag (AZE), Kairat Almaty (KAZ), Omonia (CYP)