Football: UEFA Europa League & Conference League results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Feb, 2023 ) :UEFA Europa League and Conference League play-off results on Thursday: Europa League, 2nd leg Midtjylland (DEN) 0 Sporting Lisbon (POR) 4 (Coates 21, Pedro Goncalves 50, 77, Gartenmann 85-og) Sporting Lisbon win 5-1 on aggregate Monaco (FRA) 2 (Ben Yedder 19-pen, Embolo 84) Bayer Leverkusen (GER) 3 (Wirtz 13, Palacios 21, Adli 58) aet 5-5 on aggregate.

Leverkusen win 5-3 on penalties Nantes (FRA) 0 Juventus (ITA) 3 (Di Maria 5, 20-pen, 78) Juventus win 4-1 on aggregate PSV Eindhoven (NED) 2 (L. de Jong 77, Fabio Silva 90+5) Sevilla (ESP) 0 Sevilla win 3-2 on aggregate Playing later (2000GMT; 1st leg scores in brackets) Union Berlin (GER) v Ajax (NED) (0-0) Manchester United (ENG) v Barcelona (ESP) (2-2) Roma (ITA) v Red Bull Salzburg (AUT) (0-1) Rennes (FRA) v Shakhtar Donetsk (UKR) (1-2) Europa Conference League, 2nd leg Dnipro-1 (UKR) 0 AEK Larnaca (CYP) 0 Larnaca win 1-0 on aggregate CFR Cluj (ROM) 0 Lazio (ITA) 0 Lazio win 1-0 on aggregate Anderlecht (BEL) 2 (Russo 13-og, Verschaeren 68) Ludogorets (BUL) 1 (Thiago 71) aet Aggregate 2-2.

Anderlecht win 3-0 on penalties Partizan Belgrade (SRB) 1 (Menig 13) Sheriff Tiraspol (MDA) 3 (Badolo 22-pen, Diop 45+1, 47) Sheriff win 3-2 on aggregate Playing later (2000GMT; 1st leg scores in brackets) Lech Poznan (POL) v Bodo/Glimt (NOR) (0-0) Gent (BEL) v Qarabag (AZE) (0-1) Fiorentina (ITA) v Braga (POR) (4-0) FC Basel (SUI) v Trabzonspor (TUR) (0-1) AFC AJAX Lazio MANCHESTER UNITED JUVENTUS FOOTBALL CLUB