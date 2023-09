Football: UEFA Europa League results

Paris, September 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Sep, 2023 ) :Europa League results on Thursday: Playoffs, second leg Qarabag FK (AZE) 1 Olimpija Ljubljana (SLO) 1 Qarabag win 3-1 on aggregate Aris Limassol (CYP) 6 Slovan Bratislava (SVK) 2 Aris Limassol win 7-4 on aggregate Zorya Luhansk (UKR) 2 Slavia Prague (CZE) 1 Slavia win 3-2 on aggregate Sheriff Tiraspol (MDA) 2 KI Klaksvik (FRO) 1 Sheriff win 3-2 on aggregate Ajax (NED) 0 Ludogorets (BUL) 1 Ajax win 4-2 on aggregate Cukaricki (SRB) 0 Olympiakos (GRE) 3 Olympiakos in 6-1 on aggregate Sparta Prague (CZE) 4 Dinamo Zagreb (CRO) 1 Sprata Prague win 5-4 on aggregate Lugano (SUI) 0 Union SG (BEL) 1 Union win 3-0 on aggregate Aberdeen (SCO) 1 BK Hacken (SWE) 3 Hacken win 5-3 on aggregate HSK Zrinjski (BIH) 1 LASK (AUT) 1 Lask win 3-2 on aggregate afp