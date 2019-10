Football: UEFA Europa League results - 1st update

Paris, Oct 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Oct, 2019 ) :UEFA Europa League group stage results on Thursday: Group A Sevilla (ESP) 1 (Hernandez 17) APOEL Nicosia (CYP) 0 Dudelange (LUX) v Qarabag (AZE) - delayed Group B Malmo (SWE) 1 (Rosenberg 55) FC Copenhagen (DEN) 1 (Nielsen 45+5-og) Lugano (SUI) 0 Dynamo Kiev (UKR) 0 Group C Trabzonspor (TUR) 2 (Parmak 26, Sosa 78) Basel (SUI) 2 (Widmer 20, Cabral 80) Krasnodar (RUS) 1 (Ari 69) Getafe (ESP) 2 (Angel 36, 61) Group D Sporting Lisbon (POR) 2 (Phellype 58, Fernandes 63) LASK Linz (AUT) 1 (Raguz 16) Rosenborg (NOR) 1 (Adegbenro 70) PSV Eindhoven (NED) 4 (Rosario 14, Meling 37-og, Malen 41, 78) Group E Celtic (SCO) 2 (Edouard 20, Elyounoussi 59) CFR Cluj (ROU) 0 Lazio (ITA) 2 (Milinkovic-Savic 64, Immobile 75) Rennes (FRA) 1 (Morel 55) Group F Arsenal (ENG) 4 (Martinelli 13, 16, Willock 22, Ceballos 57) Standard Liege (BEL) 0 Vitoria Guimaraes (POR) 0 Eintracht Frankfurt (GER) 1 (N'Dicka 36) Group G Young Boys (SUI) 2 (Assale 50, Fassnacht 90+3) Rangers (SCO) 1 (Morelos 44) Feyenoord (NED) 2 (Toornstra 49, Karsdorp 80) Porto (POR) 0 Group H CSKA Moscow (RUS) 0 Espanyol (ESP) 2 (Wu 64, Campuzano 90+5) Ferencvaros (HUN) 0 Ludogorets (BUL) 3 (Lukoki 1, Forster 40, 64) Group I Saint-Etienne (FRA) 1 (Kolodziecziak 13) Wolfsburg (GER) 1 (William 15) Olexandriya (UKR) 1 (Sitalo 60) Gent (BEL) 1 (Depoitre 6) Group J Istanbul Basaksehir (TUR) 1 (Visca 55) Borussia Moechengladbach (GER) 1 (Herrmann 90+1) Wolfsberg (AUT) 1 (Liendl 51) Roma (ITA) 1 (Spinazzola 27) Group K Besiktas (TUR) 0 Wolves (ENG) 1 (Boly 90+3) Sporting Braga (POR) 2 (Viana 31, Galeno 63) Slovan Bratislava (SVK) 2 (Sporar 45+4, Viana 87-og) Group LAstana (KAZ) 1 (Sigurjonsson 85) Partizan Belgrade (SRB) 2 (Sadiq 29, 73)AZ Alkmaar (NED) 0 Manchester United (ENG) 0