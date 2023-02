Football: UEFA Europa/Conference League fixtures

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Feb, 2023 ) :UEFA Europa League and Conference League knockout round play-offs this week and next (kick-offs 2000 GMT): Thursday, February 16 Europa League, first leg Ajax (NED) v Union Berlin (GER), Barcelona (ESP) v Manchester United (ENG), Red Bull Salzburg (AUT) v Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR) v Rennes (FRA) (all 1745), Bayer Leverkusen (GER) v Monaco (FRA), Juventus (ITA) v Nantes (FRA), Sevilla (ESP) v PSV Eindhoven (NED), Sporting Lisbon (POR) v Midtjylland (DEN) Europa Conference League, first leg Bodo/Glimt (NOR) v Lech Poznan (POL), Qarabag (AZE) v Gent (BEL), Braga (POR) v Fiorentina (ITA), Trabzonspor (TUR) v FC Basel (SUI) (all 1745), AEK Larnaca (CYP) v Dnipro-1 (UKR), Lazio (ITA) v CFR Cluj (ROM), Ludogorets (BUL) v Anderlecht (BEL), Sheriff Tiraspol (MDA) v Partizan Belgrade (SRB) Thursday, February 23 Europa League, second leg Midtjylland (DEN) v Sporting Lisbon (POR), Monaco (FRA) v Bayer Leverkusen (GER), Nantes (FRA) v Juventus (ITA), PSV Eindhoven (NED) v Sevilla (ESP) (all 1745), Union Berlin (GER) v Ajax (NED), Manchester United (ENG) v Barcelona (ESP), Rennes (FRA) v Shakhtar Donetsk (UKR), Roma (ITA) v Red Bull Salzburg (AUT) Europa Conference League, second legCFR Cluj (ROM) v Lazio (ITA), Dnipro-1 (UKR) v AEK Larnaca (CYP), Partizan Belgrade (SRB) v Sheriff Tiraspol (MDA), Anderlecht (BEL) v Ludogorets (BUL) (all 1745), FC Basel (SUI) v Trabzonspor (TUR), Fiorentina (ITA) v Braga (POR), Gent (BEL) v Qarabag (AZE), Lech Poznan (POL) v Bodo/Glimt (NOR)