Formula One: 70th Anniversary Grand Prix results

Silverstone, United Kingdom, Aug 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Aug, 2020 ) :70th Anniversary Grand Prix results at Silverstone on Sunday, the fifth round of the 2020 Formula One world championship: 1.

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1 h 19:41.993, 2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) at 11.326, 3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 19.231, 4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 29.289, 5. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 39.146, 6.

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 42.538, 7. Nico Hulkenberg (GER/Racing Point-Mercedes) 55.951, 8. Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:04.773, 9. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:05.b544, 10.

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:09.669, 11. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:10.642, 12. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:13.370, 13. Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) 1:14.070, 14. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) one lap, 15.

Kimi Rikknen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) one lap, 16. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) one lap, 17. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) one lap, 18.

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) one lap 19.

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) one lap Fastest lap: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.451 DNF: Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) World championship standings (after five rounds) Drivers 1.

Lewis Hamilton (GBR) 107 pts, 2. Max Verstappen (NED) 77, 3. Valtteri Bottas (FIN) 73, 4. Charles Leclerc (MON) 45, 5. Lando Norris (GBR) 38, 6. Alexander Albon (THA) 36 7. Lance Stroll (CAN) 28 8.

Sergio Prez (MEX) 22, 9. Daniel Ricciardo (AUS) 20, 10. Esteban Ocon (FRA) 16 11. Carlos Sainz (ESP) 15, 12. Pierre Gasly (FRA) 12, 13. Sebastian Vettel (GER) 10, 14. Nico Hulkenberg (GER) 6, 15.

Antonio Giovinazzi (ITA) 2 16. Daniil Kvyat (RUS) 2 17. Kevin Magnussen (DEN) 1 Constructors1. Mercedes 180 pts 2. Red Bull-Honda 113, 3. Racing Point-Mercedes 56, 4. Ferrari 55, 5. McLaren-Renault 53, 6. Renault 36, 7. AlphaTauri-Honda 14, 8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2, 9. Haas-Ferrari 1