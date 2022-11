Formula One: Abu Dhabi Grand Prix results

(@FahadShabbir)

Abu Dhabi, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2022 ) :results of the Formula One season's closing Abu Dhabi Grand Prix at the Yas Marina circuit on Sunday: 1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1hr 27min 45.914sec, 2.

Charles Leclerc (MON/Ferrari) at 8.771sec, 3. Sergio Prez (MEX/Red Bull) 10.093, 4. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 24.892, 5. George Russell (GBR/Mercedes) 35.888, 6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 56.234, 7.

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 57.240, 8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:16.931, 9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:23.268, 10. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:23.898, 11.

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:29.371, 12. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1 lap, 13. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1 lap, 14. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1 lap, 15. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1 lap, 16.

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1 lap, 17. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 lap, 18. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 3 laps, 19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 3 laps Fastest lap: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Retired: Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault), Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) World championship standings 1.

Max Verstappen (NED) 454 pts - champion, 2. Charles Leclerc (MON) 308, 3. Sergio Prez (MEX) 305, 4. George Russell (GBR) 275, 5. Carlos Sainz Jr (ESP) 246, 6. Lewis Hamilton (GBR) 240, 7. Lando Norris (GBR) 122, 8.

Esteban Ocon (FRA) 92, 9. Fernando Alonso (ESP) 81, 10. Valtteri Bottas (FIN) 49, 11. Daniel Ricciardo (AUS) 37, 12. Sebastian Vettel (GER) 37, 13. Kevin Magnussen (DEN) 25, 14. Pierre Gasly (FRA) 23, 15.

Lance Stroll (CAN) 18, 16. Mick Schumacher (GER) 12, 17. Yuki Tsunoda (JPN) 12, 18. Zhou Guanyu (CHN) 6, 19. Alexander Albon (THA) 4, 20. Nicholas Latifi (CAN) 2, 21. Nyck de Vries (NED) 2, 22. Nico Hlkenberg (GER) 0 Constructors1.

Red Bull 759 pts - champions, 2. Ferrari 554, 3. Mercedes 515, 4. Alpine-Renault 173, 5. McLaren-Mercedes 159, 6. Alfa Romeo 55, 7. Aston Martin-Mercedes 55, 8. Haas-Ferrari 37, 9. AlphaTauri-Red Bull 35, 10. Williams-Mercedes 8