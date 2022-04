Formula One: Australian Grand Prix practice times

(@FahadShabbir)

Melbourne, April 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Apr, 2022 ) :Australian Grand Prix first practice times at Albert Park in Melbourne on Friday: 1. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 1:19.806, 2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:20.377, 3.

Sergio Perez (MEX) Red Bull 1:20.399, 4. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:20.626, 5. Lando Norris (GBR) McLaren 1:20.878, 6. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:21.004, 7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:21.027, 8.

Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:21.155, 9. Fernando Alonso (ESP) Alpine 1:21.

229, 10. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo Racing 1:21.247, 11. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:21.289, 12. George Russell (GBR) Mercedes 1:21.457, 13.

Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:21.661, 14. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:21.701, 15. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo Racing 1:21.821, 16. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:21.869, 17. Alexander Albon (THA) Williams 1:22.754, 18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:23.186, 19. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:23.924, 20. Mick Schumacher (GER) Haas 1:24.349