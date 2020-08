Formula One: British Grand Prix results

Silverstone, United Kingdom, Aug 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Aug, 2020 ) :British Grand Prix results at Silverstone on Sunday, the fourth round of the 2020 world championship: 1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 h 29:51.105, 2.

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) at 5.856, 3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 18.474, 4. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 19.650, 5. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 22.277, 6. Esteban Ocon (FRA/Renault) 26.937, 7.

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 31.188, 8. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 32.670, 9. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 37.311, 10. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 41.857, 11. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 42.167, 12.

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 54.205, 13. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 52.004, 14. Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) 53.370, 15. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 54.549, 16.

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 55.050, 17. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) one lap Fastest lap: Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:27.

097 on 52nd lap Did not start: Nico Hulkenberg (GER/Racing Point-Mercedes) Did not finish: Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari), Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) World championship standings Drivers: 1.

Lewis Hamilton (GBR) 88 pts, 2. Valtteri Bottas (FIN) 58, 3. Max Verstappen (NED) 52, 4. Lando Norris (GBR) 36, 5. Charles Leclerc (MON) 33, 6. Alexander Albon (THA) 26, 7. Sergio Prez (MEX) 22, 8.

Lance Stroll (CAN) 20, 9. Daniel Ricciardo (AUS) 20, 10. Carlos Sainz (ESP) 15, 11. Esteban Ocon (FRA) 12, 12. Pierre Gasly (FRA) 12, 13. Sebastian Vettel (GER) 10, 14. Antonio Giovinazzi (ITA) 2, 15.

Daniil Kvyat (RUS) 1, 16. Kevin Magnussen (DEN) 1 Constructors:1. Mercedes 146 pts, 2. Red Bull-Honda 78, 3. McLaren-Renault 51, 4. Ferrari 43, 5. Racing Point-Mercedes 42, 6. Renault 32, 7. AlphaTauri-Honda 13, 8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2, 9. Haas-Ferrari 1