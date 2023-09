Formula One: Italian Grand Prix result

(@FahadShabbir)

Monza, Italy, Sept 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Sep, 2023 ) :result of the Italian Grand Prix, the 14th race of the Formula One season, at Monza on Sunday: 1. Max Verstappen (NED/Red Bull) one hour, 12 minutes and 13.618 seconds, 2.

Sergio Perez (MEX/Red Bull) at 7.686sec, 3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 11.674, 4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 12.119, 5. George Russell (GBR/Mercedes-AMG) 18.925, 6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-AMG) 39.111, 7.

Alexander Albon (THA/Williams) 45.198, 8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 45.549, 9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 56.424, 10. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:05.950, 11.

Logan Sargeant (USA/Williams) 1:11.398, 12. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:12.240, 13. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) 1:13.268, 14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.658, 15.

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:21.913, 16. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:22.236, 17. Nico Hulkenberg (GER/Haas) 1 lap, 18.

Kevin Magnussen (DEN/Haas) 1 lap Retirements Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull), Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) Fastest lap: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:25.072 World championship standings Drivers 1.

Max Verstappen (NED) 364 pts, 2. Sergio Perez (MEX) 219, 3. Fernando Alonso (ESP) 170, 4. Lewis Hamilton (GBR) 164, 5. Carlos Sainz Jr (ESP) 117, 6. Charles Leclerc (MON) 111, 7. George Russell (GBR) 109, 8.

Lando Norris (GBR) 79, 9. Lance Stroll (CAN) 47, 10. Pierre Gasly (FRA) 37, 11. Esteban Ocon (FRA) 36, 12. Oscar Piastri (AUS) 36, 13. Alexander Albon (THA) 21, 14. Nico Hulkenberg (GER) 9, 15. Valtteri Bottas (FIN) 6, 16.

Guanyu Zhou (CHN) 4, 17. Yuki Tsunoda (JPN) 3, 18. Kevin Magnussen (DEN) 2 Constructors1. Red Bull 583 pts, 2. Mercedes-AMG 273, 3. Ferrari 228, 4. Aston Martin-Mercedes 217, 5. McLaren-Mercedes 115, 6. Alpine-Renault 73, 7. Williams 21, 8. Haas 11, 9. Alfa Romeo-Ferrari 10, 10. AlphaTauri-Red Bull 3