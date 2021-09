Formula One: Russian Grand Prix results

(@ChaudhryMAli88)

Sochi, Russia, Sept 26 (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Sep, 2021 ) :results of the Russian Grand Prix, the 15th leg of the Formula One world championship, at Sochi on Sunday: 1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1hr 30min 41.001sec, 2.

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) at 53.271sec, 3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:02.475, 4. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:05.607, 5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:07.533, 6. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:21.321, 7.

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:27.224, 8. Kimi Rikknen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.955, 9. Sergio Prez (MEX/Red Bull-Honda) 1:30.076, 10. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:40.551, 11.

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:46.198, 12. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1 lap, 13. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1 lap, 14. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1 lap, 15.

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 lap, 16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 lap, 17. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1 lap, 18. Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 2 laps, 19.

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 6 laps Fastest lap: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Retired Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) Championship standings 1. Lewis Hamilton (GBR) 246.5 pts, 2.

Max Verstappen (NED) 244.5, 3. Valtteri Bottas (FIN) 151, 4. Lando Norris (GBR) 139, 5. Sergio Prez (MEX) 120, 6. Carlos Sainz Jr (ESP) 112,5, 7. Charles Leclerc (MON) 104, 8. Daniel Ricciardo (AUS) 95, 9.

Pierre Gasly (FRA) 66, 10. Fernando Alonso (ESP) 58, 11. Esteban Ocon (FRA) 45, 12. Sebastian Vettel (GER) 35, 13. Lance Stroll (CAN) 24, 14. Yuki Tsunoda (JPN) 18, 15. George Russell (GBR) 16, 16.

Nicholas Latifi (CAN) 7, 17. Kimi Rikknen (FIN) 6, 18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1, 19. Mick Schumacher (GER) 0, 20. Robert Kubica (POL) 0, 21. Nikita Mazepin (RUS) 0 Constructors1. Mercedes 397.5 pts, 2.

Red Bull-Honda 364.5, 3. McLaren-Mercedes 234, 4. Ferrari 216.5, 5. Alpine-Renault 103, 6. AlphaTauri-Honda 84, 7. Aston Martin-Mercedes 59, 8. Williams-Mercedes 23, 9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 7, 10. Haas-Ferrari 0