Formula One: Styrian Grand Prix starting grid

Spielberg bei Knittelfeld, Austria, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jul, 2020 ) :Styrian Grand Prix starting grid after Saturday's qualifying: Front row: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 2nd row: Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 3rd row: Esteban Ocon (FRA/Renault) Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 4th row: Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 5th row: Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) - penalised three places on grid Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 6th row: George Russell (GBR/Williams-Mercedes) Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 7th row: Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 8th row: Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 9th row: Sergio Perez (MEX/Racing Point-Mercedes) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 10th row:Antonio Giovinzzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)