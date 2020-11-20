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Georgia Team To Play Wales In Autumn Nations Cup

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) 2 minutes ago Fri 20th November 2020 | 01:10 AM

Georgia team to play Wales in Autumn Nations Cup

Cardiff, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2020 ) :Georgia team to play Wales in an Autumn Nations Cup international at Parc Y Scarlets, Llanelll, on Saturday (kick-off 1715 GMT): Georgia (15-1) Lasha Khmaladze; Akaki Tabutsadze, Giorgi Kveseladze, Merab Sharikadze (capt), Sandro Todua; Tedo Abzhandadze, Vasil Lobzhanidze; Beka Gorgadze, Beka Saghinadze, Otar Giorgadze; Kote Mikautadze, Grigor Kerdikoshvili; Beka Gigashvili, Jaba Bregvadze, Mikheil Nariashvili Replacements: Giorgi Chkoidze, Guram Gogichashvili, Lexo Kaulashvili, Lasha Jaiani, Giorgi Tkhilaishvili, Gela Aprasidze, Demur Tapladze, Tamaz Mchedlidze Coach: Levan Maisashvili (GEO)

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