Georgia team to play Wales in Autumn Nations Cup

Cardiff, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2020 ) :Georgia team to play Wales in an Autumn Nations Cup international at Parc Y Scarlets, Llanelll, on Saturday (kick-off 1715 GMT): Georgia (15-1) Lasha Khmaladze; Akaki Tabutsadze, Giorgi Kveseladze, Merab Sharikadze (capt), Sandro Todua; Tedo Abzhandadze, Vasil Lobzhanidze; Beka Gorgadze, Beka Saghinadze, Otar Giorgadze; Kote Mikautadze, Grigor Kerdikoshvili; Beka Gigashvili, Jaba Bregvadze, Mikheil Nariashvili Replacements: Giorgi Chkoidze, Guram Gogichashvili, Lexo Kaulashvili, Lasha Jaiani, Giorgi Tkhilaishvili, Gela Aprasidze, Demur Tapladze, Tamaz Mchedlidze Coach: Levan Maisashvili (GEO)