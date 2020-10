Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Oct, 2020 ) :Giro d'Italia category winners after the 21st and final stage in Milan on Sunday: Overall winner (pink jersey): Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos) Sprinter (cyclamen jersey): Arnaud Demare (FRA/Groupama-FDJ) King of the Mountains (blue jersey): Ruben Guerreiro (POR/Education First)Young rider (white jersey): Tao Geoghegan HartTeam: Ineos.