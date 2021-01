Golf: Abu Dhabi Championship scores

(@ChaudhryMAli88)

Abu Dhabi, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jan, 2021 ) :Leading and selected first-round scores from the European Tour's season-opening Abu Dhabi Championship on Thursday (par 72/GBR & IRL unless stated): 64 - Rory McIlroy 65 - Tyrrell Hatton 66 - Fabrizio Zanotti (PAR) 67 - Romain Langasque (FRA), Rafa Cabrera Bello (ESP) 68 - Matt Wallace, Victor Perez (FRA), Lucas Herbert (AUS), Nacho Elvira (ESP) 69 - Kiradech Aphibarnrat (THA), Lee Westwood, Stephen Gallacher, Mikko Korhonen (FIN), Wade Ormsby (AUS), James Morrison, Steven Brown Selected others 70 - Matthew Fitzpatrick 71 - Ian Poulter, Henrik Stenson (SWE) 73 - Justin Thomas (USA) Note: First round suspended early due to fading light