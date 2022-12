Golf: Alfred Dunhill Championship scores

Malelane, South Africa, Dec 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Dec, 2022 ) :Leading first round scores in the DP World Tour (European Tour) Alfred Dunhill Championship at Leopard Creek CC, Malelane, South Africa on Thursday (RSA unless stated, Par 72): 65 - Dean Burmester 66 - Lukas Nemecz (AUT) 67 - Branden Grace, Deon Germishuys, Jaco Ahlers, Darren Fichardt, David Ravetto (FRA)68 - Laurie Canter (ENG), Alexander Knappe (GER), Wilco Nienaber, Ockie Strydom, Louis Albertse, Scott Jamieson (SCO), Tom McKibbin (NIR), Kristian Krogh Johannessen (NOR), Tobias Eden (SWE)69 - Wu Ashun Wu (CHN), Jorge Campillo (ESP), M.

J. Daffue, Alejandro Canizares (ESP), Thriston Lawrence, Erik van Rooyen, Oliver Bekker, Jayden Schaper, Eddie Pepperell (ENG), Dale Whitnell (ENG), Santiago Tarrio (ESP), Joost Luiten (NED), Todd Clements (ENG), Bryce Easton