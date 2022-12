Golf: Alfred Dunhill Championship scores

(@FahadShabbir)

Malelane, South Africa, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Dec, 2022 ) :Leading final round scores in the DP World Tour (European Tour) Alfred Dunhill Championship at Leopard Creek CC in Malelane, South Africa, on Sunday (RSA unless stated, Par 72): 270 - Ockie Strydom 68-70-63-69 272 - Adrian Otaegui (ESP) 70-69-65-68 273 - Laurie Canter (ENG) 68-69-72-64 274 - Oliver Bekker 69-66-68-71, Aaron Cockerill (CAN) 70-65-70-69, Branden Grace 67-70-67-70 275 - Dean Burmester 65-70-68-72, Louis Oosthuizen 70-66-71-68 276 - M.

J. Daffue 69-66-72-69, David Ravetto (FRA) 67-67-73-69 277 - Scott Jamieson (SCO) 68-63-70-76, Nathan Kimsey (ENG) 70-64-74-69278 - Dylan Frittelli 70-66-68-74, Tom McKibbin (ENG) 68-73-71-66, George Coetzee 73-68-67-70, Joost Luiten (NED) 69-70-69-70279 - Ross Fisher (ENG) 71-65-71-72, Joshua Lee 71-69-69-70, Christian Maas 71-70-70-68, Eddie Pepperell (ENG) 69-65-73-72, J.

C. Ritchie 72-66-72-69