Golf: Andalucia Masters scores

Sotogrande, Spain, Sept 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Sep, 2020 ) :Leading second round scores in the European Tour's Andalucia Masters at Real Club Valderrama, Sotogrande, Spain on Friday (GBR/IRL unless stated, Par 71): 139 - John Catlin (USA) 69 70 141 - Connor Syme 69 72, Jamie Donaldson 72 69, Pablo Larrazabal (ESP) 71 70 142 - Wilco Nienaber (RSA) 72 70 143 - Soren Kjeldsen (DEN) 71 72, Alejandro Canizares (ESP) 73 70, Guido Migliozzi (ITA) 69 74, Lorenzo Gagli (ITA) 74 69144 - Jake McLeod (AUS) 71 73, Martin Kaymer (GER) 72 72, Ross McGowan 72 72145 - Jeff Winther (DEN) 77 68, Antoine Rozner (FRA) 76 69, Thomas Detry (BEL) 73 72, Alvaro Quiros (ESP) 72 73