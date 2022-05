(@ChaudhryMAli88)

Seoul, May 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2022 ) :Final leading scores Sunday after the fourth round of the Asian Tour's Maekyung Open at Namseoul Country Club, South Korea (KOR unless stated, *demotes amateur, par 71): 275 - Kim Bi-O 67-68-68-72 277 - Cho Ming-yu 69-70-68-70 278 - Moon Kyong-jun 69-71-71-67 279 - Yang Ji-ho 69-67-71-72 280 - Kim Jae-ho 72-71-69-68, Ok Tae-hoon 69-73-69-69, Kim Joo-hyung 70-68-72-70 281 - Choi Jin-ho 70-72-70-69, Kim Min-jun 69-70-68-74 282 - Lee Hyung-joon 66-72-75-69, Hwang Jung-gon 67-74-70-71, Park Sang-hyun 69-69-73-71, Park Jun-sub 71-67-72-72, Rattanon Wannasrichan (THA) 72-72-66-72, Viraj Madappa (IND) 71-65-72-74 283 - Lee Dai-han 71-72-73-67, Jaco Ahlers (RSA) 74-67-71-71, *Song Min-hyuk 69-66-75-73284 - Nitithorn Thippong (THA) 73-71-70-70, Choi Min-chel 70-67-76-71, Yoon Chung (USA) 68-74-70-72, Richard T.

Lee (CAN) 68-75-68-73, Ham Jeong-woo 69-71-71-73, Honey Baisoya (IND) 72-71-66-75, Settee Prakongvech (THA) 72-70-68-74afp