Golf: Australian PGA Championship scores

Gold Coast, Australia, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Dec, 2019 ) :Final-round leading scores on Sunday from the Australian PGA Championship, co-sanctioned with the European Tour, at the Royal Pines Resort on the Gold Coast (Par 72, Australia unless stated): 275 - Adam Scott 70-67-69-69 277 - Michael Hendry (NZL) 70-68-70-69 278 - Cameron Davis 72-70-69-67, Yuan Yechun (CHN) 70-65-73-70, Min Woo Lee 68-72-68-70, Nick Flanagan 72-73-63-70, Wade Ormsby 68-69-70-71 279 - Andrew Dodt 69-72-70-68 280 - Kim Min-kyu (KOR) 72-69-72-67 281 - Johannes Veerman (USA) 70-71-73-67, Brett Rankin 67-73-72-69, Denzel Ieremia (NZL) 77-67-69-68, Cameron Smith 74-65-72-70, Bryce Easton (RSA) 71-68-71-71 282 - Brett Rumford 72-69-72-69, Travis Smyth 68-72-72-70, Greg Chalmers 74-69-68-71, Nick Cullen 68-73-68-73 283 - Damien Perrier (FRA) 70-72-73-68, Brad Kennedy 71-72-71-69, Anthony Quayle 70-66-75-72 284 - Tom Power Horan 72-66-75-71, Steven Jeffress 71-70-72-71, Stewart Cink (USA) 70-72-71-71, Jamie Arnold 73-72-67-72, Brady Watt 72-70-69-73285 - Josh Geary (NZL) 73-69-73-70, Matthew Stieger 74-70-70-71, Stephen Allan 70-75-69-71, Ryan Fox (NZL) 69-72-72-72, Cameron Champ (USA) 71-70-71-73, Aaron Cockerill (CAN) 70-71-69-75afp