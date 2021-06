Golf: BMW International Open scores

Munich, Germany, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jun, 2021 ) :Leading final round scores in the European Tour's BMW International Open at Golfclub Munchen Eichenried, Munich, Germany, on Sunday (GBR/IRL unless stated, Par 72): 269 - Viktor Hovland (NOR) 68 67 64 70 271 - Martin Kaymer (GER) 70 67 70 64 273 - Jorge Campillo (ESP) 67 68 67 71 274 - Victor Dubuisson (FRA) 69 69 69 67 275 - Shaun Norris (RSA) 67 69 70 69, Bernd Wiesberger (AUT) 67 68 70 70, Justin Harding (RSA) 69 69 68 69, Sam Horsfield 64 77 66 68, Andy Sullivan 68 69 69 69, Vincent Norrman (SWE) 69 69 71 66, Darren Fichardt (RSA) 67 71 65 72 276 - Daniel van Tonder (RSA) 70 71 65 70, Niall Kearney 65 68 72 71277 - Ryan Fox (NZL) 70 72 66 69, Matthias Schmid (GER) 68 69 69 71, Andrew Johnston 66 75 68 68278 - Sergio Garcia (ESP) 73 69 68 68, Pablo Larrazabal (ESP) 66 70 72 70, Rasmus Hoejgaard (DEN) 70 70 70 68, Takumi Kanaya (JPN) 72 67 69 70, Justin Walters (RSA) 72 66 69 71, Calum Hill 69 68 72 69, Matthew Jordan 67 70 70 71, Adrien Saddier (FRA) 66 69 74 69, Jacques Kruyswijk (RSA) 69 72 69 68