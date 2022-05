Golf: British Masters scores

London, May 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2022 ) :Leading final round scores and totals in the European Tour British Masters at The Belfry, Sutton Coldfield on Sunday (GBR and IRL unless stated, Par 72): 278 - Thorbjoern Olesen (DEN) 66, 70, 69, 73 279 - Sebastian Soederberg (SWE) 70, 68, 73, 68 280 - Richie Ramsay 67, 69, 73, 71; Connor Syme 74 68 68 70; Justin Walters (RSA) 68, 70, 71, 71 281 - Chase Hanna (USA) 70, 73, 66, 72, Hurly Long (GER) 67, 68, 73, 73282 - Ryan Fox (NZL) 66, 73, 72, 71; Mikko Korhonen (FIN) 70, 69, 73, 70; Jamie Donaldson (WAL) 69, 74, 69, 70; Fabrizio Zanotti (PAR) 70, 70, 69, 73; Romain Langasque (FRA) 76, 67, 68, 71; Julien Brun (FRA) 71, 69, 71, 71; JC Ritchie (RSA) 73, 70, 69, 70; Richard Mansell 71, 70, 73, 68283 - Danny Willett 73, 65, 74, 71; Rasmus Hoejgaard (DEN) 68, 69, 72, 74; Justin Harding (RSA) 70, 73, 69, 71; Callum Shinkwin 73, 69, 70, 71; Yannik Paul (GER) 71, 71, 70, 71