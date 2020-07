Golf: British Masters scores

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2020 ) :Leading second round scores in the British Masters at Close House Golf Club, Newcastle, England, on Thursday (GBR/IRL unless stated, par 71): 131 - Renato Paratore (ITA) 65-66 132 - Justin Harding (RSA) 69-63, Dale Whitnell 68-64 133 - David Law 64-69, Calum Hill 67-66, Ashley Chesters 67-66, Rasmus Hojgaard (DEN) 66-67 134 - Ryan Fox (NZL) 67-67, Oliver Fisher 65-69 135 - Ben Stow 67-68, Robert Rock 69-66, Pedro Figueiredo (POR) 66-69136 - Matthew Jordan 68-68, Toby Tree 69-67, Clement Sordet (FRA) 69-67, Garrick Porteous 65-71, Eddie Pepperell 67-69, Jonathan Caldwell 67-69137 - Robin Roussel (FRA) 69-68, Andy Sullivan 68-69, Jens Fahrbring (SWE) 68-69, Jeff Winther (DEN) 70-67, Adrian Meronk (POL) 69-68, Jack Singh Brar 67-70, Aaron Cockerill (CAN) 66-71, Lars Van Meijel (NED) 69-68