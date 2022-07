Golf: British Open scores

St Andrews, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jul, 2022 ) :Scores after the final round of the 150th British Open on the Old Course at St Andrews on Sunday (GBR/IRL unless stated; Par 72; (a) denotes amateur): 268 - Cameron Smith (AUS) 67-64-73-64 269 - Cameron Young (USA) 64-69-71-65 270 - Rory McIlroy 66-68-66-70 274 - Tommy Fleetwood 72-69-66-67, Viktor Hovland (NOR) 68-66-66-74 275 - Brian Harman (USA) 73-68-68-66, Dustin Johnson (USA) 68-67-71-69 276 - Patrick Cantlay (USA) 70-67-71-68, Bryson DeChambeau (USA) 69-74-67-66, Jordan Spieth (USA) 71-69-68-68 277 - Abraham Ancer (MEX) 71-68-73-65, Dean Burmester (RSA) 71-73-67-66, Tyrrell Hatton 70-66-73-68, Sadom Kaewkanjana (THA) 71-67-74-65 278 - Lucas Herbert (AUS) 70-68-73-67, Kim Si-woo (KOR) 69-69-67-73, Francesco Molinari (ITA) 73-71-66-68, Anthony Quayle (AUS) 74-69-68-67, Xander Schauffele (USA) 69-70-72-67, Adam Scott (AUS) 72-65-70-71 279 - Matt Fitzpatrick 72-66-69-72, Billy Horschel (USA) 73-69-70-67, Kevin Kisner (USA) 74-70-65-70, Min-Woo Lee (AUS) 69-69-73-68, Shane Lowry 72-68-69-70, Scottie Scheffler (USA) 68-68-69-74, Trey Mullinax (USA) 71-73-66-69 280 - Corey Conners (CAN) 71-71-71-67, Tony Finau (USA) 73-71-70-66, Dylan Frittelli (RSA) 70-71-69-70, Thomas Pieters (BEL) 75-67-67-71, Harold Varner III (USA) 73-67-72-68, Will Zalatoris (USA) 73-67-71-69 281 - Thomas Detry (BEL) 70-69-74-68, Talor Gooch (USA) 68-69-75-69, Robert MacIntyre 70-74-69-68, Victor Perez (FRA) 71-69-71-70, Jon Rahm (ESP) 73-67-71-70, Sahith Theegala (USA) 69-68-74-70, Lee Westwood 68-71-73-69, Aaron Wise (USA) 72-67-71-71 282 - Sam Burns (USA) 72-69-77-64, Chris Kirk (USA) 75-68-69-70, Jason Kokrak (USA) 72-70-72-68, Thriston Lawrence (RSA) 69-71-73-69, Adrian Meronk (POL) 75-68-70-69 283 - (a) Filippo Celli (ITA) 74-67-71-71, Garrick Higgo (RSA) 72-69-76-66, Yuto Katsuragawa (JPN) 71-68-75-69, Kim Joo-hyung (KOR) 69-71-72-71, Patrick Reed (USA) 72-68-76-67, Jordan Smith 73-71-72-67 284 - Paul Casey 71-72-71-70, Robert Dinwiddie 67-77-71-69, Nicolai Hoejgaard (DEN) 73-67-71-73, Brad Kennedy (AUS) 68-72-72-72, Joaquin Niemann (CHI) 69-74-73-68, Jason Scrivener (AUS) 72-71-71-70, Justin Thomas (USA) 72-70-72-70, Lars van Meijel (NED) 74-70-71-69, Danny Willett 69-73-73-69 285 - David Carey 72-67-73-73, Russell Henley (USA) 70-72-68-75, Sebastian Munoz (COL) 73-71-71-70, John Parry 69-74-70-72, Ian Poulter 69-72-70-74, Cameron Tringale (USA) 71-71-74-69 286 - Christiaan Bezuidenhout (RSA) 73-71-68-74, Sergio Garcia (ESP) 75-66-72-73, Richard Mansell 73-71-68-74, Hideki Matsuyama (JPN) 71-72-76-67 287 - David Law 72-69-77-69, Kurt Kitayama (USA) 68-73-73-73 288 - Marcus Armitage 71-72-71-74, Justin de Los Santos (PHI) 71-73-70-74 289 - Adria Arnaus (ESP) 74-70-73-72, Wyndham Clark (USA) 71-73-76-69, (a) Aaron Jarvis (CAY) 75-69-72-73 290 - (a) Barclay Brown 68-70-77-75, Laurie Canter 72-70-74-74292 - (a) Sam Bairstow 72-72-79-69, Im Sung-jae (KOR) 71-73-74-74296 - Jamie Rutherford 73-70-78-75