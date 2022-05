Golf: Byron Nelson tournament scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th May, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Byron Nelson tournament in McKinney, Texas (USA unless noted, par-72): 195 - Sebastian Munoz (COL) 60-69-66 196 - Jordan Spieth 67-65-64 197 - Joaquin Niemann (CHI) 67-65-65 198 - James Hahn 69-68-61, Justin Thomas 68-66-64 199 - Lee Kyoung-hoon (KOR) 64-68-67, Charl Schwartzel (RSA) 66-65-68, Ryan Palmer 67-62-70 200 - Davis Riley 72-64-64, Scottie Scheffler 67-68-65, Beau Hossler 69-64-67 201 - Christiaan Bezuidenhout (RSA) 67-70-64, Stephan Jaeger (GER) 71-65-65, David Lipsky 69-66-66, Peter Malnati 64-70-67, Maverick McNealy 69-65-67, Jason Kokrak 68-65-68202 - J.J.

Spaun 66-68-68, Hideki Matsuyama (JPN) 67-66-69, Seamus Power (IRL) 66-67-69afp