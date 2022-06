Golf: Canadian Open scores

(@ChaudhryMAli88)

Toronto, Canada, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday at the US PGA Tour Canadian Open at St. George's in Toronto (USA unless noted, par-70): 199 - Tony Finau 66-71-62, Rory McIlroy (NIR) 66-68-65 201 - Justin Thomas 69-69-63, Sam Burns 67-69-65, Alex Smalley 67-67-67, Wyndham Clark 63-70-68 203 - Austin Cook 71-64-68, Jim Knous 67-67-69 204 - Sebastian Munoz (COL) 69-70-65, Chris Kirk 69-69-66, Adam Long 70-67-67, Doug Ghim 65-71-68, Matt Fitzpatrick (ENG) 64-70-70, Keith Mitchell 67-67-70205 - Bo Van Pelt 71-69-65, Nick Taylor (CAN) 70-68-67, Harold Varner 65-72-68, Shane Lowry (IRL) 67-69-69206 - Nick Hardy 68-73-65, Corey Conners (CAN) 71-69-66, Scott Piercy 70-70-66, Chase Seiffert 69-70-67, Justin Rose (ENG) 69-70-67, Aaron Rai (ENG) 69-70-67, Ryan Armour 72-66-68, Brendon Todd 69-69-68, Danny Lee (NZL) 68-69-69, Matt Wallace (ENG) 70-66-70