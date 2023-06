Golf: Canadian Open scores

Toronto, Canada, June 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Jun, 2023 ) :Leading first-round scores in the US PGA Tour Canadian Open in Toronto (USA unless noted, par-72): 67 - Aaron Rai (ENG), Justin Lower, Corey Conners (CAN), Chesson Hadley68 - Jonathan Byrd, Brice Garnett, Matt Fitzpatrick (ENG), Mark Hubbard, Ryan Gerard, Brendon Todd, Kim Seong-hyeon (KOR), Will Gordon, Carl Yuan (CHN)69 - Eric Cole, Justin Rose (ENG), Ludvig Aberg (SWE), Lucas Glover, Roger Sloan (CAN), Cody Gribble, Callum Tarren (ENG), Andrew Novak, Mackenzie Hughes (CAN), Richy Werenski, Taylor Pendrith (CAN), James Hahn, Ryan Moore, Harry Hall (ENG), Akshay Bhatia