Golf: Canadian Open scores

Toronto, Canada, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jun, 2023 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour Canadian Open in Toronto (USA unless noted, par-72): 202 - C.T. Pan (TPE) 70-66-66 204 - Tommy Fleetwood (ENG) 70-70-64, Rory McIlroy (NIR) 71-67-66, Mark Hubbard 68-70-66, Justin Rose (ENG) 69-69-66, Harry Higgs 71-66-67, Andrew Novak 69-68-67 205 - Nick Taylor (CAN) 75-67-63, Aaron Rai (ENG) 67-69-69 206 - Corey Conners (CAN) 67-69-70 207 - Brandon Wu 71-69-67, Jonathan Byrd 68-69-70 208 - Doug Ghim 71-68-69, Nate Lashley 70-68-70, Tyrrell Hatton (ENG) 72-64-72209 - Harrison Endycott (AUS) 72-68-69, Adam Hadwin (CAN) 71-68-70, Chesson Hadley 67-70-72, Carl Yuan (CHN) 68-67-74210 - Matt Fitzpatrick (ENG) 68-73-69, Ted Potter 73-67-70, Kim Seong-hyeon (KOR) 68-70-72, Brendon Todd 68-69-73