Golf: Canadian Open scores

Toronto, Canada, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jun, 2023 ) :Leading final-round scores on Sunday from the US PGA Tour Canadian Open in Toronto (USA unless noted, par-72, x- denotes win with eagle on fourth extra hole): 271 - x-Nick Taylor (CAN) 75-67-63-66, Tommy Fleetwood (ENG) 70-70-64-67 272 - Tyrrell Hatton (ENG) 72-64-72-64, Aaron Rai (ENG) 67-69-69-67, C.T.

Pan (TPE) 70-66-66-70 274 - Erik Cole 69-73-69-63, Mark Hubbard 68-70-66-70 275 - Justin Rose (ENG) 69-69-66-71 276 - Brandon Wu 71-69-67-69, Andrew Novak 69-68-67-72, Rory McIlroy (NIR) 71-67-66-72 277 - Adam Hadwin (CAN) 71-68-70-68, Harrison Endycott (AUS) 72-68-69-68, Doug Ghim 71-68-69-69, Jonathan Byrd 68-69-70-70, Harry Higgs 71-66-67-73 278 - Nate Lashley 70-68-70-70279 - Will Gordon 68-74-69-68, Carl Yuan (CHN) 68-67-74-70280 - Matt Kuchar 71-71-70-68, Sam Bennett 70-72-70-68, Lucas Glover 69-72-70-69, Matt Fitzpatrick (ENG) 68-73-69-70, Corey Conners (CAN) 67-69-70-74