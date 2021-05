Golf: Canary Islands Championship scores

Tenerife, Spain, May 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th May, 2021 ) :Leading second round scores in the European Tour's Canary Islands Championship at Golf Costa Adeje, Tenerife, Spain, on Friday (GBR/IRL unless stated, Par 71): 128 - Adri Arnaus (ESP) 64 64 129 - Garrick Higgo (RSA) 66 63 130 - Richie Ramsay 65 65, Francesco Laporta (ITA) 62 68, Calum Hill 65 65, Connor Syme 66 64131 - Richard Mansell 65 66, Andrew Johnston 68 63, Dean Burmester (RSA) 68 63, Aaron Cockerill (CAN) 65 66132 - Oliver Fisher 66 66, Robin Sciot-Siegrist (FRA) 66 66, Niall Kearney 68 64