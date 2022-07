Golf: Cazoo Classic scores

Southport, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Jul, 2022 ) :Leading final round scores in the DP World Tour Cazoo Classic at the Hillside Golf Club, Southport, England, on Sunday (GBR/IRL unless stated; Par 72): 274 - Richie Ramsay 69-69-67-69 275 - Paul Waring 63-70-72-70 276 - Marcus Kinhult (SWE) 72-68-69-67, Grant Forrest 66-69-71-70, Julien Guerrier (FRA) 66-69-69-72, Daan Huizing (NED) 68-68-71-69, Robin Petersson (SWE) 68-70-70-68 278 - Andy Sullivan 73-71-65-69, Angel Hidalgo (ESP) 69-70-69-70, Jens Dantorp (SWE) 66-69-70-73 279 - Thorbjoern Olesen (DEN) 71-71-66-71, Victor Dubuisson (FRA) 70-70-70-69, Santiago Tarrio (ESP) 68-71-73-67, Eddie Pepperell 68-74-68-69, Lee Slattery 71-70-69-69280 - Sami Valimaki (FIN) 71-66-69-74, Marcus Armitage 69-69-70-72, Callum Shinkwin 69-68-75-68, Garrick Porteous 65-72-73-70281 - Robert MacIntyre 73-69-66-73, Alexander Bjoerk (SWE) 72-70-64-75, Darren Fichardt (RSA) 68-71-72-70, Richard Sterne (RSA) 70-68-69-74, Matthew Baldwin 71-72-71-67, Jordan Wrisdale 69-72-69-71