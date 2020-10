Golf: CJ Cup at Shadow Creek scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Oct, 2020 ) :Leading second-round scores on Friday in the US PGA Tour CJ Cup at Shadow Creek in Las Vegas, Nevada (USA unless noted, par-72): 130 - Xander Schauffele 66-64 133 - Tyrrell Hatton (ENG) 65-68 134 - Russell Henley 66-68, 135 - Talor Gooch 70-65 136 - Jason Kokrak 70-66, Collin Morikawa 71-65 137 - Matthew Fitzpatrick (ENG) 69-68138 - Lanto Griffin 70-68, Justin Thomas 72-66, Kevin Streelman 68-70, Tyler Duncan 67-71, Hideki Matsuyama (JPN) 70-68139 - Harry Higgs 72-67, Ian Poulter (ENG) 69-70