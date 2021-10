Golf: CJ Cup scores

(@ChaudhryMAli88)

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Oct, 2021 ) :Leading third-round scores on Saturday in the US PGA Tour CJ Cup in Las Vegas, Nevada (USA unless noted, par-72): 195 - Rickie Fowler 66-66-63 197 - Rory McIlroy (NIR) 68-67-62 198 - Abraham Ancer (MEX) 70-65-63, Robert Streb 61-72-65, Adam Scott (AUS) 68-63-67 199 - Tyrrell Hatton (ENG) 67-65-67, Keith Mitchell 62-64-73 200 - Cameron Smith (AUS) 66-67-67, Ian Poulter (ENG) 66-67-67201 - Sam Burns 67-68-66, Aaron Wise 66-67-68, Erik van Rooyen (RSA) 67-66-68, Harry Higgs 64-67-70202 - Collin Morikawa 67-70-65, Russell Henley 68-69-65, Kang Sung-hoon (KOR) 71-64-67