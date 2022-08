Golf: Czech Masters scores

Prague, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Aug, 2022 ) :Leading first round scores in the European Tour/DP World Tour Czech Masters at the Albatross Golf Resort, Prague, on Thursday (GBR/IRL unless stated, Par 72): 64 - Louis de Jager (RSA) 65 - Thomas Pieters (BEL) 66 - Johannes Veerman (USA), Jordan Gumberg (USA), Tapio Pulkkanen (FIN), Marcel Schneider (GER)67 - Grant Forrest, Antoine Rozner (FRA), Hugo Leon (CHI), Renato Paratore (ITA), Gavin Green (MASl), Richard Mansell, Jake McLeod (AUS), Angel Hidalgo (ESP)68 - Marcus Kinhult (SWE), Thriston Lawrence (RSA), Rory Sabbatini (SVK), Matthiam Keyser (RSA), Austin Bautista (AUS), Jordan Zunic (AUS), Ales Korinek (CZE), Joakim Lagergren (SWE), Maximilian Kieffer (GER), Jack Senior, Scott Jamieson, Pep Angles (ESP), Carlos Pigem (ESP)