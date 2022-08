Golf: European Masters scores

(@FahadShabbir)

CransMontana, Switzerland, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Aug, 2022 ) :Leading scores after the final round of the European Tour/DP World Tour European Masters at Crans-Montana, Switzerland on Sunday (par 70, GBR & IRL unless stated): 262 - Thriston Lawrence (RSA) 62 64 67 69, Matt Wallace 64 64 68 66 (Lawrence won play-off at 1st extra hole) 264 - Richard Mansell 67 64 66 67 265 - Jorge Campillo (ESP) 66 65 68 66, Antoine Rozner (FRA) 70 65 64 66, Scott Jamieson 64 67 66 68 266 - Alejandro Canizares (ESP) 62 63 73 68, Marcel Schneider (GER) 67 66 67 66267 - Danny Willett 70 67 64 66, Adria Arnaus (ESP) 69 63 66 69, Ignacio Elvira (ESP) 65 65 69 68, Masahiro Kawamura (JPN) 68 65 65 69, Louis de Jager (RSA) 64 64 72 67268 - Sebastian Soederberg (SWE) 67 67 70 64, Joachim B.

Hansen (DEn) 71 65 68 64