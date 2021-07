Golf: Evian Championship scores

Evian, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jul, 2021 ) :Leading and selected first round scores in the LPGA Tour & Ladies European Tour Evian Championship at Evian-Les-Bains, France on Thursday (GBR/IRL unless stated, Par 71): 65 - Pajaree Anannarukarn (THA), Yealimi Noh (USA) 66 - Lee Jeon-Geun (KOR), Ayaka Furue (JPN), Emily Kristine Pedersen (DEN), Atthaya Thitikul (THA), Lauren Stephenson (USA) 67 - Kim Hyo-Joo (KOR), Ariya Jutanugarn (THA), Sarah Kemp (AUS) 68 - Pauline Bouchard (FRA), Tsubasa Kajitani (JPN), Maria Fassi (MEX), Lydia Ko (NZL), Lee Min-Jee (AUS), Moriya Jutanugarn (THA), Chun Ind-Gee (KOR), Matilda Castren (FIN), Pia Babnik (SLO), Celine Palomar-Herbin (FRA), Lindsey Weaver (USA), Paula Reto (RSA) 69 - Lucie Malchirand (FRA), Brooke Henderson (CAN), Ryu Som-Yeon (KOR), Austin Ernst (USA), Sophia Popov (GER), Brittany Lang (USA), Cheyenne Knight (USA), Madelene Sagstroem (SWE), Leona Maguire, Celine Boutier (FRA), Ashleigh Buhai (RSA), Mina Harigae (USA), Kristen Gillman (USA), He Muni (CHN), Alena Sharp (CAN) Selected: 71 - In-Bee Park (KOR) 73 - Jessica Korda (USA) 74 - Nelly Korda (USA)75 - Paula Creamer (USA)76 - Brittany Lincicome (USA)