Golf: Farmers Insurance Open scores

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jan, 2020 ) :Leading first-round scores on Thursday in the US PGA Tour Farmers Insurance Open at Torrey Pines in La Jolla, California (USA unless noted, par-72): 66 - Sebastian Cappelen (DEN), Keegan Bradley 67 - An Byeong-hun (KOR), Joel Dahmen, Kevin Tway, Rory McIlroy (NIR), Zhang Xinjun (CHN), Matthew NeSmith, Im Sung-jae (KOR), Bubba Watson68 - Cameron Tringale, Billy Horschel, Stewart Cink, Jon Rahm (ESP), Cameron Percy (AUS), Marc Leishman (AUS), J.

B.

Holmes, Brandon Wu, Dominic Bozzelli, Vincent Whaley69 - Wyndham Clark, Jhonattan Vegas (VEN), Charley Hoffman, Patric Reed, Patton Kizzire, Brandt Snedeker, Russell Knox (SCO), Tiger Woods, KK Limbhasut (THA), Jason Kokrak, Kang Sung (KOR), Pat Perez, Rhein Gibson