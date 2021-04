Golf: Gran Canaria Open scores

Gran Canaria, Spain, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Apr, 2021 ) :Leading third round scores in the European Tour's Gran Canaria Open at Meloneras Golf, Gran Canaria, Spain on Saturday (GBR/IRL unless stated; par 70): 192 - Garrick Higgo (RSA) 65 64 63 194 - Matthias Schwab (AUT) 65 63 66, Matthieu Pavon (FRA) 66 64 64, Connor Syme 71 61 62 195 - Sam Horsfield 69 61 65, Jeff Winther (DEN) 67 66 62196 - Thorbjoern Olesen (DEN) 65 61 70, Wu Ashun (CHN) 67 68 61, Joachim B.

Hansen (DEN) 63 67 66, Guido Migliozzi (ITA) 70 64 62, Maximilian Kieffer (GER) 63 65 68, Jamie Donaldson 65 67 64, Wil Besseling (NED) 64 63 69, Rhys Enoch 65 62 69197 - Justin Harding (RSA) 65 67 65, Alexander Bjoerk (SWE) 67 66 64, Joost Luiten (NED) 63 68 66, Alejandro Del Rey (ESP) 64 68 65, Nicolai Hoejgaard (DEN) 67 64 66, Dean Burmester (RSA) 65 67 65, Clement Sordet (FRA) 65 68 64