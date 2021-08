Golf: Hero Open scores

(@ChaudhryMAli88)

St Andrews, United Kingdom, Aug 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Aug, 2021 ) :Leading final round scores in the European Tour's Hero Open at Fairmont St Andrews on Sunday (GBR/IRL unless stated; par 72): 264 - Grant Forrest 68-68-62-66 265 - James Morrison 69-66-67-63 267 - Santiago Tarrio (ESP) 67-65-67-68 268 - David Law 67-67-66-68, Calum Hill 63-68-67-70 271 - Matthew Jordan 67-66-68-70, Chase Hanna (USA) 65-68-69-69272 - Justin Walters (RSA) 68-64-71-69, Niall Kearney 71-69-66-66273 - Lucas Bjerregaard (DEN) 67-62-71-73, Chris Paisley 66-72-69-66, Garrick Porteous 69-69-68-67, Kim Sihwan (USA) 69-65-73-66, Bryce Easton (RSA) 67-69-71-66, Berry Henson (USA) 67-67-67-72