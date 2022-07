Golf: Hero Open scores

St Andrews, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jul, 2022 ) :Leading first round scores in the DP World Tour Hero Open at Fairmont St Andrews on Thursday (GBR/IRL unless stated; Par 72): 63 - Sean Crocker (USA) 64 - Adrian Otaegui (ESP), Romain Langasque (FRA), Ashley Chesters, Ben Stow, Jens Dantorp (SWE)65 - David Law, Connor Syme, Victor Dubuisson (FRA), Ross Fisher, Oliver Farr, Tom Gandy66 - Scott Jamieson, Soeren Kjeldsen (DEN), Alvaro Quiros (ESP), Oliver Fisher, JC Ritchie (RSA), Pep Angles (ESP), Daniel Hillier (NZL), Jonathan Thomson, Adilson Da Silva (BRA), Dimitrios Papadatos (AUS)