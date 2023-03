(@FahadShabbir)

Singapore, March 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Mar, 2023 ) :Leading scores on Friday after the second round of the HSBC Women's World Championship at the Tanjong course, Sentosa Golf Club, Singapore (par 72): 134 - Danielle Kang (USA) 71-63 135 - Allisen Corpuz (USA) 70-65, Hyo Joo-kim (KOR) 68-67, Elizabeth Szokol (USA) 64-71136 - Ashleigh Buhai (RSA) 69-67, Linn Grant (SWE) 69-67, Nelly Korda (USA) 68-68137 - Ko Jin-young (KOR) 72-65, Nasa Hataoka (JPN) 72-65, Georgia Hall (ENG) 71-66, Ayaka Furue (JPN) 68-69, Yuka Saso (JPN) 67-70