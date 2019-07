Golf: Irish Open scores

(@FahadShabbir)

London, July 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jul, 2019 ) :Leading scores after the first round of the European Tour's Irish Open in Lahinch on Thursday: 63 - Padraig Harrington (IRL) 65 - Wade Ormsby (AUS), Thorbjorn Olesen (DEN), Mike Lorenzo-Vera (FRA), Park Hyo-Won (KOR) Lee Slattery (ENG), Eddie Pepperell (ENG)66 - Martin Kaymer (GER), Shane Lowry (IRL), Gavin Green (MAS), Abraham Ancer (MEX), Oliver Wilson (ENG), Ian Poulter (ENG), Lee Westwood (ENG) Robert MacIntyre (SCO), Cormac Sharvin (NIR)67 - Jon Rahm (ESP), Gaganjeet Bhullar (IND), Brandon Stone (RSA), Jacques Kruyswijk (RSA), Marcus Kinhult (SWE), Joakim Lagergren (SWE), Anton Karlsson (SWE), Paul Waring (ENG), Tommy Fleetwood (ENG), Oliver Fisher (ENG), Robert Rock (ENG), Russell Knox (SCO)