Golf: Italian Open scores

Rome, Sept 17 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2022 ) :Leading third round scores in the DP World Tour DS Automobiles Italian Open at the Marco Simone Golf Club, Rome on Saturday (GBR and IRL unless stated, par 71): 203 - Matthew Fitzpatrick (ENG) 65 69 69 204 - Rory McIlroy (NIR) 67 66 71, Aaron Rai (ENG) 69 70 65 205 - Victor Perez (FRA) 70 66 69, Lucas Herbert (AUS) 70 67 68, Kurt Kitayama (USA) 71 67 67 206 - Robert MacIntyre (SCO) 70 69 67, Oliver Bekker (RSA) 68 70 68 207 - Tyrrell Hatton 72 65 70 208 - Mikko Korhonen (FIN) 73 67 68, Jordan Smith (ENG) 69 68 71, Tom Lewis (ENG) 70 65 73 209 - Francesco Molinari (ITA) 73 68 68, Jorge Campillo (ESP) 70 71 68, Antoine Rozner (FRA) 67 71 71 210 - Thorbjoern Olesen (DEN) 72 70 68, Thomas Bjorn (DEN) 66 76 68, Tapio Pulkkanen (FIN) 69 69 72, Eddie Pepperell (ENG) 67 73 70, Jesper Kennegaard (SWE) 74 68 68 211 - Ashun Wu (CHN) 70 68 73, Alex Fitzpatrick (ENG) 70 69 72, Alexander Bjoerk (SWE) 74 69 68, Kiradech Aphibarnrat (THA) 70 73 68, Rikard Karlberg (SWE) 71 70 70, Dale Whitnell (ENG) 69 73 69, Scott Jamieson (SCO) 67 71 73, Santiago Tarrio (ESP) 72 70 69, Marcel Schneider (GER) 70 68 73, Andrew Wilson (ENG) 74 69 68, Michael Lorenzo-Vera (FRA) 71 70 70 212 - Darren Fichardt (RSA) 69 71 72214- Edoardo Molinari (ITA) 70 72 72, Joost Luiten (NED) 66 71 77217 - Brandon Stone (RSA) 71 72 74, Marcus Armitage (ENG) 72 70 78